"Я повинен його перемогти": Роналду назвав свого головного конкурента на YouTube

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о целях своего ютуб канала.

По словам легендарного футболиста, он хочет обойти по количеству подписчиков американского ютубера MrBeast, канал которого является самым популярным и сейчас насчитывает более 313 млн подписчиков.

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"MrBeast – тот парень, которого я должен победить на ютубе. И я хочу его победить, так что будь осторожен", - приводит слова Роналду Dexerto.

Отметим, что Роналду создал свой канал на YouTube в августе текущего года. Он установил рекорд платформы, набрав один миллион зрителей за 90 минут.

На данный момент на канал Криштиану подписалось 56 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, где схватил девушку за ягодицу.

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