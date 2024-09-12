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Экс-хавбеку Манчестер Юнайтед грозит тюремное заключение

Андерсон задолжал по алиментам более 50 тысяч евро.
Сегодня, 10:10
Андерсон / Getty Images
Андерсон / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Андерсон приговорен к тюремному заключению, пишет Globo Esporte.

В текущий момент экс-футболист работает ассистентом тренера в молодежной команде Адана Демиспор.

Однако на родине суд приговорил Андерсона к 30 суткам тюремного заключения за задолженность по алиментам. Бразилец не выплатил своей бывшей супруге более 50 тысяч евро.

За это экс-хавбеку грозит 30 дней заключения в тюрьме. При чем, суд постановил, что если в тюрьме не хватит места, но наказание придется отбывать в "полуоткрытом" режиме – то есть Андерсон сможет работать за пределами тюрьмы в течение дня, а к вечеру будет обязан возвращаться.

При этом бразилец все еще может избежать наказания, если выплатит долг.

Ранее также Роналду дал совету главному тренеру Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андерсон

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