Бывший хавбек Манчестер Юнайтед рассказал, как вместе с Нани жил длительное время у Роналду
Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Андерсон рассказал о периоде выступлений за "красных дьяволов".
"Мы с Нани жили у Криштиану Роналду почти год. Тренировки начинались в 9:30, но иногда нам приходилось уезжать в полседьмого вместе с Роналду. Мы с Нани спали на носилках на базе и ждали, а Роналду начинал работать.
Если бы у меня было 5% его менталитета, я был бы в двадцатке лучших полузащитников того времени. Но моя бразильская натура взяла верх, я стал думать, что выиграл все, что жизнь удалась. Мне не хотелось добиться еще немного большего".
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"Я переехал к Роналду сразу после трансфера. Я ему очень благодарен. Он взял меня под свое крыло. Мы с Нани съехали потому, что сами этого захотели. Мы могли оставаться и дальше.
У нас не было никаких расходов. Роналду нас кормил, возил на тренировки, готовил для нас. Там были бассейны внутри дома и снаружи, джакузи, теннисный корт", – сказал бразилец в интервью Globo Esporte.
Напомним, Андерсон выступал за Манчестер Юнайтед с 2007-го по 2015-й год.
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