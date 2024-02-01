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Бывший хавбек Манчестер Юнайтед рассказал, как вместе с Нани жил длительное время у Роналду

Португалец делал все возможное для Андерсона.
Сегодня, 20:52
Андерсон / Getty Images
Андерсон / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Андерсон рассказал о периоде выступлений за "красных дьяволов".

"Мы с Нани жили у Криштиану Роналду почти год. Тренировки начинались в 9:30, но иногда нам приходилось уезжать в полседьмого вместе с Роналду. Мы с Нани спали на носилках на базе и ждали, а Роналду начинал работать.

Если бы у меня было 5% его менталитета, я был бы в двадцатке лучших полузащитников того времени. Но моя бразильская натура взяла верх, я стал думать, что выиграл все, что жизнь удалась. Мне не хотелось добиться еще немного большего".

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"Я переехал к Роналду сразу после трансфера. Я ему очень благодарен. Он взял меня под свое крыло. Мы с Нани съехали потому, что сами этого захотели. Мы могли оставаться и дальше.

У нас не было никаких расходов. Роналду нас кормил, возил на тренировки, готовил для нас. Там были бассейны внутри дома и снаружи, джакузи, теннисный корт", – сказал бразилец в интервью Globo Esporte.

Напомним, Андерсон выступал за Манчестер Юнайтед с 2007-го по 2015-й год.

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