Пиоли: Роналду лучше Месси

Новоиспеченный наставник саудовского Ан-Насра Стефано Пиоли высказался о соперничестве своего подопечного Криштиану Роналду с Лео Месси.

По словам итальянского специалиста, португалец лучше аргентинца, потому что у него большее количество забитых мячей чем сыгранных матчей

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"Я думаю, что Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси, потому что он забил больше голов, чем сыграл матчей", - сказал Пиоли.

На счету Месси 736 голов в 1084 матчах, у Криштиану 902 гола в 1233 поединках.

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