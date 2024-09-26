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Дирижабль Сан-Паулу упал и протаранил жилые дома

Футбольный клуб нанял авиатранспорт для рекламы.
Сегодня, 13:03
Дирижабль в Сан-Паулу
Дирижабль в Сан-Паулу

В бразильском городе Сан-Паулу произошла авиакатастрофа с участием дирижабля, нанявшего местный футбольный клуб для рекламы.

Сообщается, что летающее транспортное средство около полудня по местному времени резко начало снижаться и в итоге упало на жилые дома.

Местные СМИ сообщают, что незначительные ранения получил пилот дирижабля. На место аварии прибыли пожарные. ФК Сан-Паулу отреагировали на инцидент:

"Мы выражаем сожаление по поводу дирижабля, арендованного у компании Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA, которая предоставила такую ​​же услугу клубу во время финала Кубка Бразилии в 2023 году, без каких-либо осложнений. , предварительно разрешенного ANAC (Национальным агентством гражданской авиации), который планировался в районе стадиона, сообщает, что, к счастью, обошлось без серьезных травм и оказывает всю необходимую поддержку экипажу и другим причастным".

Напомним, что не так давно "авиапроисшествие" произошло с чемпионом мира по боксу Александром Усиком, которого признали "непригодным" к полетам в польском аэропорту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сан-паулу бразилия

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Дирижабль Сан-Паулу упал и протаранил жилые дома
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