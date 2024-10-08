Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси обратился к своему бывшему партнеру по Барселоне Андресу Иньесте.

Аргентинский футболист отреагировал на то, что испанец завершил профессиональную карьеру игрока.

Читай также: Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси

"Один из самых волшебных товарищей и один из тех, с кем больше всего нравилось играть. Мяч будет скучать по тебе. И мы тоже! Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен", – написал Месси.

Андрес выступал за Барселону с 2002 года. За клуб он сыграл в 674 матчах, забил 57 голов и сделал 135 голевых передач. В составе "сине-гранатовых" футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Испании и шесть раз обладателем кубка страны.

Андрес провел 134 за японский Висел Кобе. Последним клубом 40-летнего Иньесты был Эмирейтс из чемпионата ОАЭ.

Иньеста являтеся чемпионом мира-2010, двукратным чемпионом Европы-2008, 2012.

Напомним, Месси выиграл 46 трофей в карьере - он привел Интер Майами к чемпионству.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!