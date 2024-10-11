Президент Бразилии: В сборной должны быть футболисты, которые выступают в стране
Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал нынешнюю национальную сборную.
Напомним, накануне Бразилия обыграла Чили, а голы забивали игроки из национального чемпионата - Игор Жезус и Луис Андре.
Да Силва заявил, что в сборную стоит вызывать больше игроков из бразильского чемпионата.
"Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Два игрока, которые забили вчера голы, играют в бразильском чемпионате.
Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря, центрального защитника из ПСЖ, Родриго и Рафинью, которого я узнал по прическе.
Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте игроков, которые играют здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной", – сказал президент Бразилии Лула да Силва.
Ранее также экс-игрок сборной Франции призвал лишить Мбаппе повязки.
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