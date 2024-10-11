Президент Бразилии: В сборной должны быть футболисты, которые выступают в стране

Глава государства недоволен, что не узнает игроков на поле.

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал нынешнюю национальную сборную.

Напомним, накануне Бразилия обыграла Чили, а голы забивали игроки из национального чемпионата - Игор Жезус и Луис Андре.

Да Силва заявил, что в сборную стоит вызывать больше игроков из бразильского чемпионата.

"Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Два игрока, которые забили вчера голы, играют в бразильском чемпионате.

Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря, центрального защитника из ПСЖ, Родриго и Рафинью, которого я узнал по прическе.

Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте игроков, которые играют здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной", – сказал президент Бразилии Лула да Силва.

Ранее также экс-игрок сборной Франции призвал лишить Мбаппе повязки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!