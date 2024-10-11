Опять кресты: хавбек сборной Аргентины получил тяжелую травму

19-летний Валентин Карбони выбыл на семь месяцев минимум.

Хавбек сборной Аргентины Валентин Карбони выбыл из-за травмы, сообщает TyC Sports.

Полузащитник Марселя, арендованный у Интера, получил травму на тренировке в лагере национальной сборной.

После предварительного осмотра врачи пришли к выводу, что у игрока разорвана передняя крестообразная связка.

В лучшем случае, 19-летний футболист пропустит около семи месяцев. В текущес сезоне Карбони провел всего четыре матча в чемпионате.

Ранее также с тяжелой травмой выбыл ряд более известных футболистов, многие обвиняют в травмах перегруженный календарь игр.

Ранее также сообщалось, что европейские лиги подадут жалобу против ФИФА.

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