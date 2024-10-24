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Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом

Аргентинец получил предложение от юного фаната.
Сегодня, 00:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал героем забавного сюжета.

Футболист встретися с юным болельщиком, который сделал оригинальное предложение.

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Мальчик попросил Лео повторить его отпраздновать, когда забьет следующий гол.

Месси был удивлен и назвал ребенка "сумасшедшим".

Ранее сообщалось, что самую сексуальную футболистку мира и ее парня ограбили на сумасшедшую сумму.

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