Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал героем забавного сюжета.

Футболист встретися с юным болельщиком, который сделал оригинальное предложение.

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Мальчик попросил Лео повторить его отпраздновать, когда забьет следующий гол.

Месси был удивлен и назвал ребенка "сумасшедшим".

Ранее сообщалось, что самую сексуальную футболистку мира и ее парня ограбили на сумасшедшую сумму.

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