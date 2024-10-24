Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом
Аргентинец получил предложение от юного фаната.
Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал героем забавного сюжета.
Футболист встретися с юным болельщиком, который сделал оригинальное предложение.
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Мальчик попросил Лео повторить его отпраздновать, когда забьет следующий гол.
Месси был удивлен и назвал ребенка "сумасшедшим".
Ранее сообщалось, что самую сексуальную футболистку мира и ее парня ограбили на сумасшедшую сумму.
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