Самую сексуальную футболистку мира и ее парня ограбили на сумасшедшую сумму
Полузащитник Ювентуса Дуглас Луиз и его девушка, футболистка женской команды туринцев Алиша Леманн, стали жертвами злоумышленников.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, дом пары в Турине ограбили, когда Дуглас проводил матч против Лацио (1:0), а девушка находилась на трибунах.
Читай также: Жена Судакова похвасталась фигурой, севши на эффектный шпагат
Воры похитили 11 часов бразильца на сумму около 500 тысяч евро. Также были украдены несколько бриллиантовых украшений Леманн.
На место прибыла полиция, а также судебно-медицинские эксперты, чтобы провести расследование.
Напомним, летом текущего года Луиз и Леманн вместе перешли из Астон Виллы в Ювентус.
Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера сделал трогательное предложение своей возлюбленной.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!