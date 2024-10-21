iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Самую сексуальную футболистку мира и ее парня ограбили на сумасшедшую сумму

Дуглас Луиз и Алиша Леманн попали в ужасную ситуацию.
Сегодня, 10:15
Дуглас Луис и Алиша Леманн / instagram.com/dgoficial
Дуглас Луис и Алиша Леманн / instagram.com/dgoficial

Полузащитник Ювентуса Дуглас Луиз и его девушка, футболистка женской команды туринцев Алиша Леманн, стали жертвами злоумышленников.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, дом пары в Турине ограбили, когда Дуглас проводил матч против Лацио (1:0), а девушка находилась на трибунах.

Читай также: Жена Судакова похвасталась фигурой, севши на эффектный шпагат

Воры похитили 11 часов бразильца на сумму около 500 тысяч евро. Также были украдены несколько бриллиантовых украшений Леманн.

На место прибыла полиция, а также судебно-медицинские эксперты, чтобы провести расследование.

Напомним, летом текущего года Луиз и Леманн вместе перешли из Астон Виллы в Ювентус. 

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера сделал трогательное предложение своей возлюбленной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

S1mple проиграл свой первый матч после возвращения за Falcons в CS2 S1mple проиграл свой первый матч после возвращения за Falcons в CS2
Сайнс рассказал, что помешало ему побороться с Леклером за победу в Гран-при США Сайнс рассказал, что помешало ему побороться с Леклером за победу в Гран-при США
Молодой футболист Динамо сделал шикарное предложение своей возлюбленной Молодой футболист Динамо сделал шикарное предложение своей возлюбленной
УПЛ: Рух и Карпаты сойдутся во львовском дерби УПЛ: Рух и Карпаты сойдутся во львовском дерби
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:50
S1mple проиграл свой первый матч после возвращения за Falcons в CS2
Формула 114:39
Сайнс рассказал, что помешало ему побороться с Леклером за победу в Гран-при США
Украина14:30
Молодой футболист Динамо сделал шикарное предложение своей возлюбленной
Украина13:57
УПЛ: Рух и Карпаты сойдутся во львовском дерби
Бокс13:46
"Его нокаутируют, и без разницы": легенда бокса оценил реванш Усика и Фьюри
НБА13:44
"Это твоя работа": легенда Бостона набросилась на Эмбиида за отказ играть бэк-ту-бэки
Бокс13:20
Дюбуа выбрал себе соперника между Усиком и Фьюри
Украина13:14
Никакой Ла Лиги: игрок Шахтера продлил контракт с клубом - ТаТоТаке
Лига Чемпионов12:50
Арсенал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Другие12:43
Юлиан Бойко выиграл чемпионат Европы по снукеру в Shoot Out
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK