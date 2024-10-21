Самую сексуальную футболистку мира и ее парня ограбили на сумасшедшую сумму

Дуглас Луиз и Алиша Леманн попали в ужасную ситуацию.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Луиз и его девушка, футболистка женской команды туринцев Алиша Леманн, стали жертвами злоумышленников.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, дом пары в Турине ограбили, когда Дуглас проводил матч против Лацио (1:0), а девушка находилась на трибунах.

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Воры похитили 11 часов бразильца на сумму около 500 тысяч евро. Также были украдены несколько бриллиантовых украшений Леманн.

На место прибыла полиция, а также судебно-медицинские эксперты, чтобы провести расследование.

Напомним, летом текущего года Луиз и Леманн вместе перешли из Астон Виллы в Ювентус.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера сделал трогательное предложение своей возлюбленной.

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