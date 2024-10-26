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Сборная Саудовской Аравии может вернуть своего бывшего тренера

Эрве Ренар может вновь возглавить команду.
Сегодня, 17:23
Эрве Ренар / Getty Images
Эрве Ренар / Getty Images

Федерация футбола Саудовской Аравии может вернуть специалиста, который уже ранее работал с национальной сборной, пишет Николо Скира.

Напомним, что накануне из сборнйо был уволен Роберто Манчини, под чьим руководством команда провала отбор на ЧМ-2026.

Инсайдер утверждает, что в сборную Саудовской Аравии может вернуться Эрве Ренар, который как раз возглавлял команду до Манчини.

Под руководством Ренара команда вышла на ЧМ-2022, где не смогла выйти из группы.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Реала оказался на грани увольнения.

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