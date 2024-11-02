Возлюбленная Роналду засветила грудь на матче Криштиану

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, посетила поединок Ан-Насра с Аль-Хилялем в чемпионате Саудовской Аравии.

30-летняя модель была на трибунах во время поединка. Девушка показалась в откровенном образе.

Отметим, что на матче также был Роналду-младший.

Поединок закончился вничью - 1:1.

Напомним, что недавно Джорджина Родригес была госпитализирована.

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