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Возлюбленная Роналду засветила грудь на матче Криштиану

Джорджина Родригес полностью восстановилась от болезни.
Сегодня, 09:55
Джорджина Родригес / Instagram
Джорджина Родригес / Instagram

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, посетила поединок Ан-Насра с Аль-Хилялем в чемпионате Саудовской Аравии.

30-летняя модель была на трибунах во время поединка. Девушка показалась в откровенном образе.

Отметим, что на матче также был Роналду-младший.

Поединок закончился вничью - 1:1.

Напомним, что недавно Джорджина Родригес была госпитализирована.

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