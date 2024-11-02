Возлюбленная Роналду засветила грудь на матче Криштиану
Джорджина Родригес полностью восстановилась от болезни.
Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, посетила поединок Ан-Насра с Аль-Хилялем в чемпионате Саудовской Аравии.
30-летняя модель была на трибунах во время поединка. Девушка показалась в откровенном образе.
Отметим, что на матче также был Роналду-младший.
Поединок закончился вничью - 1:1.
Напомним, что недавно Джорджина Родригес была госпитализирована.
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