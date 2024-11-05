Неймар пропустит еще две недели как минимум

У бразильца проблемы с мышцами.

Стали известны сроки восстановления форварда Аль-Хиляля Неймара.

Напомним, что бразилец пропустил около года из-за травмы крестообразных связок, а затем получил повреждение во втором матче после возвращения.

Главный тренер клуба Жорже Жезуш сообщил, что Неймар пропустит еще две недели.

"Его колено восстановилось, но теперь у него будут подобные проблемы, проблемы с мышцами, потому что он долгое время не играл", – приводит слова тренера L'Equipe.

Ранее также стало известно, что лидер Арсенала не сыграет против Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!