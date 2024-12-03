Экс-игрока сборной Аргентины обвиняют в убийстве жены
Супруга бывшего игрока сборной Аргентины Фернандо Касереса погибла, выпав из окна, пишет AS.
Это случилось в понедльник, 2 декабре, в их квартире в Буэнос-Айресе. В тот момент Фернандо был дома.
Семья погибшей обвинила игрока в убийстве, заявив, что пара постоянно ссорилась и нередко доходило до рукоприкладства.
"Он держал ее в ловушке и не позволял выходить. Постоянно оказывал на нее давление и не давал ей проводить воскресные дни с семьей", – заявил брат погибшей женщины.
На текущий момент аргентинская полиция открыла расследование, но на текущий момент не исключается и версия самоубийства.
Фернандо Касерес выступал за сборную Аргентины в 1992-97 годах, в Европе футболист известен игрою за Сельту, с которой выигрывал кубок Испании и Кубок обладателей кубков УЕФА.
Ранее также Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.
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