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Экс-игрока сборной Аргентины обвиняют в убийстве жены

Женщина упала с седьмого этажа, когда Фернандо Касерес был в квартире.
Вчера, 22:51
Фернандо Касерес / AS
Фернандо Касерес / AS

Супруга бывшего игрока сборной Аргентины Фернандо Касереса погибла, выпав из окна, пишет AS.

Это случилось в понедльник, 2 декабре, в их квартире в Буэнос-Айресе. В тот момент Фернандо был дома.

Семья погибшей обвинила игрока в убийстве, заявив, что пара постоянно ссорилась и нередко доходило до рукоприкладства.

"Он держал ее в ловушке и не позволял выходить. Постоянно оказывал на нее давление и не давал ей проводить воскресные дни с семьей", – заявил брат погибшей женщины.

На текущий момент аргентинская полиция открыла расследование, но на текущий момент не исключается и версия самоубийства.

Фернандо Касерес выступал за сборную Аргентины в 1992-97 годах, в Европе футболист известен игрою за Сельту, с которой выигрывал кубок Испании и Кубок обладателей кубков УЕФА.

Ранее также Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.

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