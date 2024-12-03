Нойер получил первую красную карточку в карьере

38-летний ветеран подставил команду в очень важном матче.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер впервые в карьере получил красную карточку.

Во вторник, 3 декабря, Бавария встречается с Байером в 1/8 финала Кубка Германии.

Уже на 17-й минуте мюнхенский клуб остался в меньшинстве после того, как капитан команды Мануэль Нойер получил прямую красную карточку.

38-летний ветеран сфолил на Джереми Фримпонге, влетев в корпус нидерландца плечом. Арбитр, не раздумывая, удалил вратаря с поля.

Венсану Компани пришлось снять Лероя Сане, чтобы выпустить второго вратаря команда Даниэля Переца.

Ранее также капитан клуба АПЛ избежал наказания от лиги.

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