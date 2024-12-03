Нойер получил первую красную карточку в карьере
38-летний ветеран подставил команду в очень важном матче.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер впервые в карьере получил красную карточку.
Во вторник, 3 декабря, Бавария встречается с Байером в 1/8 финала Кубка Германии.
Уже на 17-й минуте мюнхенский клуб остался в меньшинстве после того, как капитан команды Мануэль Нойер получил прямую красную карточку.
38-летний ветеран сфолил на Джереми Фримпонге, влетев в корпус нидерландца плечом. Арбитр, не раздумывая, удалил вратаря с поля.
Венсану Компани пришлось снять Лероя Сане, чтобы выпустить второго вратаря команда Даниэля Переца.
Ранее также капитан клуба АПЛ избежал наказания от лиги.
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