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Сборная Сирии сменила эмблему и форму после свержения режима Асада

Теперь они соответствуют новым государственным символам.
Сегодня, 17:39
Флаг Сирии / Getty Images
Флаг Сирии / Getty Images

Сирийская футбольная ассоциация показала новую эмблему и форму национальной команды.

Напомним, что 8 декабря вооруженные отряды сирийской оппозиции захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Вскоре в стране были обновлены национальные символы, в частности, флаг, сменившийц цвет с красного на зеленый - цвета оппозиционных сил.

Вслед за этим эмблему и форму представила Сирийская футбольная ассоциация, которая также сменила асадовский красный на зеленый цвет.

Также ранее сообщалось, что в Вест Хэме может состояться неожиданный камбек.

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