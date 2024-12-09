Сборная Сирии сменила эмблему и форму после свержения режима Асада
Сирийская футбольная ассоциация показала новую эмблему и форму национальной команды.
Напомним, что 8 декабря вооруженные отряды сирийской оппозиции захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
Вскоре в стране были обновлены национальные символы, в частности, флаг, сменившийц цвет с красного на зеленый - цвета оппозиционных сил.
Вслед за этим эмблему и форму представила Сирийская футбольная ассоциация, которая также сменила асадовский красный на зеленый цвет.
Syrian Flag change from Red Color to Green.— Waqar Khan || وقار خان (@WAKhan337) December 8, 2024
Syrian Football Association SFA also changed the logo Color from Red to Green.#Syria #Damascus #دمشق pic.twitter.com/bvbSY2jXuL
Также ранее сообщалось, что в Вест Хэме может состояться неожиданный камбек.
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