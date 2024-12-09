Сборная Сирии сменила эмблему и форму после свержения режима Асада

Теперь они соответствуют новым государственным символам.

Сирийская футбольная ассоциация показала новую эмблему и форму национальной команды.

Напомним, что 8 декабря вооруженные отряды сирийской оппозиции захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Вскоре в стране были обновлены национальные символы, в частности, флаг, сменившийц цвет с красного на зеленый - цвета оппозиционных сил.

Вслед за этим эмблему и форму представила Сирийская футбольная ассоциация, которая также сменила асадовский красный на зеленый цвет.

Syrian Flag change from Red Color to Green.

Syrian Football Association SFA also changed the logo Color from Red to Green.#Syria #Damascus #دمشق pic.twitter.com/bvbSY2jXuL — Waqar Khan || وقار خان (@WAKhan337) December 8, 2024

Также ранее сообщалось, что в Вест Хэме может состояться неожиданный камбек.

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