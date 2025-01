Защитник иранской команды получил штраф за объятия

Защитник Эстегляля Рамин Резаян получил немалый штраф, пишет Tarafdari.

После матча иранского чемпионата игрок обнялся с болельщицей, что и стало причиной наказания.

🎥 Ramin Rezaeian was recorded hugging a female Esteghlal supporter after today’s game.



He will soon be fined a hefty sum or temporarily suspended from playing by the Islamic regime’s morality committee. pic.twitter.com/lQBghzzqnB