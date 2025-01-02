Защитник иранской команды получил штраф за объятия

В стране запрещены контакты между мужчинами и женщинами.

Защитник Эстегляля Рамин Резаян получил немалый штраф, пишет Tarafdari.

После матча иранского чемпионата игрок обнялся с болельщицей, что и стало причиной наказания.

🎥 Ramin Rezaeian was recorded hugging a female Esteghlal supporter after today’s game.



He will soon be fined a hefty sum or temporarily suspended from playing by the Islamic regime’s morality committee. pic.twitter.com/lQBghzzqnB — Throwback Iranian Football (@Tarikh_football) December 26, 2024

В Иране запрещены любые контакты между мужчинами и женщинами на публике, если они не являются родственниками. Болельщица была незнакома с игроком.

Комитет по этике вызвал Резаяна на ковере, и в итоге футболист отделался лишь штрафом в 12 тысяч долларов.

Ранее также сообщалось, что клубы Ла Лиги готовят иск, если Барселоне позволят дозаявить игроков.

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