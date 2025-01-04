Фиорентина - Наполи 0:3: обзор матча и результат игры 04.01.2025

В субботу, 4 января, Фиорентина принимала на своем поле Наполи в рамках 19-го тура итальянской Серии А.

Партенопейцы разобрались с флорентийцами, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

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Наполи удалось выйти вперед по истечении получаса игры, а результативный удар себе в актив записал Давид Нерес. Вскоре Фиорентина ответила своим голом усилиями Мойзе Кина, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой после консультации с VAR.

Во втором тайме неаполитанцы еще дважды смогли огорчить соперника - Ромелу Лукаку реализовал пенальти, а Скотт Мактоминей довел результат до разгромного.

Благодаря этой победе Наполи с 44 очками вышел в единоличные лидеры Серии А. Аталанта отстает на три балла, но имеет на один сыгранный матч меньше, а Интер идет третьим с 40 пунктами и двумя поединками в запасе.

Статистика матча Фиорентина - Наполи 19-го тура чемпионата Италии

Фиорентина - Наполи 0:3

Голы: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен.), Мактоминей, 68

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.33

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 14 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 4 - 2

Фолы: 17 - 15

Фиорентина: де Хеа - Додо, Комуццо, Раньери, Паризи (Кольпани, 59) - Адли (Катальди, 79), Мандрагора (Ричардсон, 73) - Морено (Госенс, 59), Бельтран (Куаме, 79), Соттиль - Кин.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Гилмор, 89) - Ангисса, Лоботка (Распадори, 89), Мактоминей - Нерес (Нгонге, 86), Лукаку (Симеоне, 73), Спинаццола (Маццокки, 86).

Предупреждение: Ди Лоренцо.

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