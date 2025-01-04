Довбик попал в заявку Ромы на римское дерби

Украинский нападающий сможет помочь своей команде в противостоянии с Лацио.

Рома в ближайшем матче чемпионата Италии встретится с Лацио в римском дерби.

Накануне поединка "джаллоросси" опубликовали заявку на предстоящий поединок, в которую был включен украинский нападающий Артем Довбик.

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📋 I nostri convocati per il Derby#ASRoma pic.twitter.com/YGmfVsOU8N — AS Roma (@OfficialASRoma) January 4, 2025

В нынешнем сезоне Довбик провел за римскую команду во всех турнирах 23 матча, в которых отличился девятью голами и тремя результативными передачами.

Матч 19-го тура итальянской Серии А Рома - Лацио состоится в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Довбик попал в символическую сборную тура Серии А.

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