iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик попал в заявку Ромы на римское дерби

Украинский нападающий сможет помочь своей команде в противостоянии с Лацио.
4 января, 18:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома в ближайшем матче чемпионата Италии встретится с Лацио в римском дерби.

Накануне поединка "джаллоросси" опубликовали заявку на предстоящий поединок, в которую был включен украинский нападающий Артем Довбик.

Читай также: Довбик вернулся в общую группу Ромы для подготовки к римскому дерби

В нынешнем сезоне Довбик провел за римскую команду во всех турнирах 23 матча, в которых отличился девятью голами и тремя результативными передачами.

Матч 19-го тура итальянской Серии А Рома - Лацио состоится в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Довбик попал в символическую сборную тура Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио чемпионат Италии Серия А артем довбик

Статьи по теме

Рома уверенно переиграла Лацио в первом для Довбыка римском дерби Рома уверенно переиграла Лацио в первом для Довбыка римском дерби
Наполи в гостях одержал разгромную победу над Фиорентиной Наполи в гостях одержал разгромную победу над Фиорентиной
Триочковая революция в НБА: как Стефен Карри перевернул лигу Триочковая революция в НБА: как Стефен Карри перевернул лигу
Возлюбленная игрока сборной Украины показалась в откровенном образе Возлюбленная игрока сборной Украины показалась в откровенном образе
Помочь журналистам

Видео

НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Футбол сегодня: Интер - Милан в финале Суперкубка Италии, матч Реала в Кубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сумасшедшое попадание Леверта
просмотров

Последние новости

НБА15:20
Триочковая революция в НБА: как Стефен Карри перевернул лигу
Украина15:05
Возлюбленная игрока сборной Украины показалась в откровенном образе
Бокс15:00
"Он вырос в пять раз": Бриедис назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Европа и мир14:50
Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
НХЛ08:30
НХЛ: Анахайм разбил Тампу, Айлендерс вырвал победу у Бостона
НБА08:10
НБА: Михайлюк помог Юте победить Орландо, Сакраменто с Ленем одолел Голден Стэйт
Европа07:50
Арсенал определился с судьбой Зинченко в команде
Бокс07:26
Бриедис назвал причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа
Другие страны07:10
Тренер Ан-Насра: Роналду забьет 1000 голов, это не за горами
Европа00:36
Раньери установил рекорд Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK