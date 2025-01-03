Довбик вернулся в общую группу Ромы для подготовки к римскому дерби

Пропустив первую тренировку в новом году, украинец снова работает вместе с командой.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вернулся к работе в общей группе перед римским дерби.

Ранее 27-летний украинец не принимал участие в первой тренировке "джаллоросси" в этом году, но уже занимается вместе с командой.

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Украинский форвард с партнерами готовится к принципиальному противостоянию с Лацио, которое состоится в воскресенье, 5 января, в рамках 19-го тура итальянской Серии А.

В текущем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 23 матча, в которых отличился девятью голами и тремя результативными передачами.

Ранее Довбик попал в символическую сборную тура Серии А.

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