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Довбик попал в символическую сборную тура Серии А

Артем провел хорошую игру против Пармы.
Сегодня, 19:34
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 17-го тура Серии А Рома разгромно обыграла Парму с ассистом и голом Довбыка.

Портал SofaScore по окончании всех матчей тура выставил свою символическую сборную по итогам уик-энда.

В команду попал Артем Довбык. Ему составили компанию, в частности, партнеры по Роме Пауло Дибала, Алексис Салемакерс и Леандро Паредес.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик повторил достижение Мбаппе.

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