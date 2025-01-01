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Довбик пропустил первую тренировку Ромы в новом году

Украинский нападающий не начал с командой подготовку к римскому дерби.
Сегодня, 20:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома устроила открытую тренировку, которую посетило три тысячи болельщиков, и приступила к подготовке к римскому дерби с Лацио, запланированному на 5 января.

В занятии вместе с командой не принимал участие украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик.

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Тем не менее, как сообщает Il Romanista, отсутствие украинца не связано с возможным повреждением, а главный тренер "волков" Клаудио Раньери просто решил поберечь силы форварда.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 23 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее Довбик попал в символическую сборную тура Серии А.

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