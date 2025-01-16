Клуб Джеррарда планирует подписать Салаха бесплатно

Саудовский Аль-Иттифак планирует громкий летний трансфер, пишет CaughtOffside.

Напомним, что главным тренером саудовского клуба является легенда Ливерпуля Стивен Джеррард. И он хочет видеть в клубе другую легенду мерсисайдцев.

Аль-Иттифак не хочет сейчас платить огромные деньги за Мохамеда Салаха, зато готов подписать его летом свободным агентом.

Однако клубу придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны главных соперников - Аль-Иттихада и Аль-Хиляля, которые тоже заинтересованы в египтянине.

Ранее также сообщалось, что Эвертон может подписать экс-игрока Шахтера.

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