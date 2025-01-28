Вместо Италии: украинский талант перебрался в МЛС

18-летний Геннадий Синчук перешел в Монреаль из харьковского Металлиста. Канадский клуб МЛС подписал вингера на полноценной основе, сообщает официальный сайт клуба.

Монреаль заплатил за украинца ориентировочно 4,8 млн евро. Синчук подписал с квебекцами контракт на на условиях U-22 initiative, что позволит не вносить весь размер зарплаты в ведомость. Раньше украинца сватали в итальянскую Болонью.

Bienvenue Hennadii Synchuk 👊



Le CF Montréal acquiert le milieu de terrain Hennadii Synchuk >>> https://t.co/Gm592f2hEy



CF Montréal acquires midfielder Hennadii Synchuk >>> https://t.co/Vjx5mhcQ45#CFMTL pic.twitter.com/mww6WvcOAd — CF Montréal (@cfmontreal) January 28, 2025

"Россоблу" и Монреаль имеют общих владельцев. Вероятность переезда Синчука в чемпионат Италии летом остается существенной.

К слову, итальянская Венеция нацелилась на переход Яремчука из Олимпиакоса.

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