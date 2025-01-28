iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вместо Италии: украинский талант перебрался в МЛС

Полуфиналист юношеского чемпионата Европы переехал за океан.
Сегодня, 19:12
Геннадий Синчук / Getty Images
Геннадий Синчук / Getty Images

18-летний Геннадий Синчук перешел в Монреаль из харьковского Металлиста. Канадский клуб МЛС подписал вингера на полноценной основе, сообщает официальный сайт клуба.

Монреаль заплатил за украинца ориентировочно 4,8 млн евро. Синчук подписал с квебекцами контракт на на условиях U-22 initiative, что позволит не вносить весь размер зарплаты в ведомость. Раньше украинца сватали в итальянскую Болонью.

"Россоблу" и Монреаль имеют общих владельцев. Вероятность переезда Синчука в чемпионат Италии летом остается существенной.

К слову, итальянская Венеция нацелилась на переход Яремчука из Олимпиакоса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монреаль МЛС Геннадий Синчук

Статьи по теме

Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник
Трансферный провал клубов АПЛ может перебраться в МЛС Трансферный провал клубов АПЛ может перебраться в МЛС
Клуб МЛС хочет приобрести игрока Полесья - источник Клуб МЛС хочет приобрести игрока Полесья - источник
Шахтер продал своего легионера в МЛС Шахтер продал своего легионера в МЛС
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Бокс22:00
Бокс: расписание боев
Бокс21:58
"Проложу себе путь обратно": Джойс нацелился на победителя боя Дюбуа - Паркер
Европа21:34
Арсенал выиграл апелляцию на дисквалификацию Льюиса-Скелли за спорное удаление
Лига Чемпионов20:52
Тренер Боруссии Дортмунд выделил сильные стороны Шахтера
Украина20:20
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
Лига Чемпионов20:05
Боруссия Д - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 29.01.2025
Бокс19:33
"Легко перебоксирует": Стивенсон назвал фаворита боя Кроуфорда с Альваресом
Другие страны19:12
Вместо Италии: украинский талант перебрался в МЛС
Европа18:58
Боруссия Д вернула полузащитника из аренды в Вольфсбурге
Европа18:50
Капитан сборной Испании неожиданно сошелся с экс-женой: они расстались после Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK