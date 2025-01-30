Неймар объявил о возвращении в Сантос

32-летний Неймар вернулся в родной клуб. Рекордсмен сборной Бразилии подтвердил переход в Instagram.

Нападающий на этой неделе расторг контракт с аравийским Аль-Хилялем. Неймар, скорее всего, подписал с Сантосом контракт на полгода. На лето он запланировал возвращение в Европу.

На старте карьеры Неймар провел 4,5 сезона за "рыб". Летом 2013 года испанская Барселона приобрела нападающего за 88 млн евро. Позже он побил трансферный рекорд, перейдя во французский ПСЖ за 222 млн в евровалюте.

Кстати, ранее Жоржиньо согласовал контракт с Фламенго.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!