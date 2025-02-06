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Бущан стал одним из лучших игроков матча против Аль-Халиджи

Украинец провел великолепный матч.
Сегодня, 20:07
Георгий Бущан / Аш-Шабаб
Георгий Бущан / Аш-Шабаб

В рамках 19 тура чемпионата Саудовской Аравии Аш-Шабаб разгромил Аль-Халиджу.

Портал SofaScore выставил оценки по итогам матча. Украинец Георгий Бущан стал одним из лучших игроков матча с оценкой 8.6.

Лучше Бущана отыграли только автор дубля Уэсли Гудт (8.7) и автор хет-трика Абдерразака Гамдалла (9.5)

На счету Георгия 8 сейвов и 1 взятый пенальти.

Аш-Шабаб занимает 6 место, набрав 32 очка в 19 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан

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