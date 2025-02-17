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Футбол

"Я не думаю о голах": Бензема сравнил себя с Роналду, раскритиковав Криштиану

Француз рассказал, что ему нравится в футболе.
Вчера, 22:30
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема высказался по поводу конкуренции с Криштиану Роналду.

По словам француза, он был рад играть вместе с португальцем, однако у него другой характер, чем у Криштиану.

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"Я не тот парень, который думает лишь о том, чтобы забивать голы. Приятно быть рядом с Криштиану в списке бомбардиров, но для меня важнее всего выиграть матч. Если при этом я еще и смогу забить больше голов за свою команду, то буду счастлив.

Мне нравится футбол в целом – забивать голы, делать передачи, помогать своей команде. Потому что команда для меня превыше всего. Поэтому я счастлив", – приводит слова Бензема пресс-служба саудовской Про-лиги.

В списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии Роналду идет первым, имея 16 голов. На счету Бензема 15 результативных ударов.

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