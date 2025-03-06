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Футбол

МЮ остался без двух игроков перед матчем против Реал Сосьедада

Гарри Магуайр и Мануэль Угарте не сыграют в Лиге Европы.
Сегодня, 00:51
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Главный тренер МЮ Рубен Аморим рассказал о кадровых потерях накануне игры против Реал Сосьедада.

По словам Аморима, в матче не сыграют Гарри Магуайр и Мануэль Угарте. У игроков обнаружили микротравмы.

«Это незначительные повреждения, поэтому, скорее это мера пресечения. Мы не обладаем роскошью, при которой можем рисковать игроками.

Они не смогут сыграть именно потому, что мы считаем это чрезмерным риском», - сказал специалист.

Напомним, ранее агент Антони вступил в спор с Аморимом.

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