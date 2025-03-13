Рома в меньшинстве была разбита Атлетиком и покинула Лигу Европы

Артем Довбик ничем не мог помочь своей команде.

В четверг, 13 марта, Атлетик принимал дома Рому в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Артем Довбик вышел в стартовом составе римлян.

И уже на 11-й минуте Матс Хуммельс был удален с поля за грубый фол. Перед Ромой встала задача сохранить преимущество первого матча, но команде это не удалось.

Атлетик полностью завладел инициативой на поле и начал осаду ворот гостей. Уильямс и Саннади могли открывать счет, но штанга и вратарь не позволили этому случиться. Однако испанский талант все равно нашел возможность для гола и забил первый мяч перед самым свистком.

Во втором тайме "волки" как могли снижали темп, однако обе команды находили простор для атак. А на 68-й минуте угловой помог Атлетику выйти вперед в противостоянии благодаря голу Берчиче. А на 82-й минуте Нико Уильямс дальним ударом забил третий гол, отправив Рому в нокаут. Но свой гол престижа Рома все же забила - Паредес на последних минутах матча оформил пенальти.

Итальянский клуб вылетел из Лиги Европы, а Атлетик ждет победителя пары Фенербахче - Рейнджерс.

Статистика матча Атлетик - Рома 1/8 финала Лиги Европы

Атлетик - Рома 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 - Паредес (пенальти), 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.02

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 23 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 9 - 2

Фолы: 11 - 4

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