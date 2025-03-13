iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома в меньшинстве была разбита Атлетиком и покинула Лигу Европы

Артем Довбик ничем не мог помочь своей команде.
Сегодня, 21:41
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 13 марта, Атлетик принимал дома Рому в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Артем Довбик вышел в стартовом составе римлян.

И уже на 11-й минуте Матс Хуммельс был удален с поля за грубый фол. Перед Ромой встала задача сохранить преимущество первого матча, но команде это не удалось.

Атлетик полностью завладел инициативой на поле и начал осаду ворот гостей. Уильямс и Саннади могли открывать счет, но штанга и вратарь не позволили этому случиться. Однако испанский талант все равно нашел возможность для гола и забил первый мяч перед самым свистком.

Во втором тайме "волки" как могли снижали темп, однако обе команды находили простор для атак. А на 68-й минуте угловой помог Атлетику выйти вперед в противостоянии благодаря голу Берчиче. А на 82-й минуте Нико Уильямс дальним ударом забил третий гол, отправив Рому в нокаут. Но свой гол престижа Рома все же забила - Паредес на последних минутах матча оформил пенальти.

Итальянский клуб вылетел из Лиги Европы, а Атлетик ждет победителя пары Фенербахче - Рейнджерс.

Статистика матча Атлетик - Рома 1/8 финала Лиги Европы

Атлетик - Рома 3:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 - Паредес (пенальти), 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.02
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 23 - 5
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 9 - 2
Фолы: 11 - 4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Атлетик Бильбао

Статьи по теме

Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане
Рома на последних минутах вырвала победу у Атлетика Рома на последних минутах вырвала победу у Атлетика
Довбик, выйдя на замену, принес Роме победу над Комо Довбик, выйдя на замену, принес Роме победу над Комо
Капитан Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы Капитан Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Европы23:29
Капитан Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы
Другие23:10
Украина минимально уступила Косово в квалификации Евро-2026 по гандболу
Формула 122:59
Формула-1 представила трейлер фильма с Брэдом Питтом
Лига конференций22:37
Лига конференций: Лугано вылетел от Целье, Серкль напрасно переиграл Ягеллонию, Юргорден разгромил Пафос
Лига Чемпионов22:20
Легендарный экс-хавбек Реала раскритиковал поведение футболистов после победы над Атлетико
22:16
Эминем собрался стать владельцем баскетбольного клуба
Лига Европы21:46
Лига Европы: Рома вылетела от Атлетика, Айнтрахт второй раз переиграл Аякс
Лига Европы21:41
Рома в меньшинстве была разбита Атлетиком и покинула Лигу Европы
Лига Европы21:23
Яремчук дублем за 12 минут перевернул матч Лиги Европы
Лига Европы21:00
Британия не впустила россиянина на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK