Рома в меньшинстве была разбита Атлетиком и покинула Лигу Европы
В четверг, 13 марта, Атлетик принимал дома Рому в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Артем Довбик вышел в стартовом составе римлян.
И уже на 11-й минуте Матс Хуммельс был удален с поля за грубый фол. Перед Ромой встала задача сохранить преимущество первого матча, но команде это не удалось.
Атлетик полностью завладел инициативой на поле и начал осаду ворот гостей. Уильямс и Саннади могли открывать счет, но штанга и вратарь не позволили этому случиться. Однако испанский талант все равно нашел возможность для гола и забил первый мяч перед самым свистком.
Во втором тайме "волки" как могли снижали темп, однако обе команды находили простор для атак. А на 68-й минуте угловой помог Атлетику выйти вперед в противостоянии благодаря голу Берчиче. А на 82-й минуте Нико Уильямс дальним ударом забил третий гол, отправив Рому в нокаут. Но свой гол престижа Рома все же забила - Паредес на последних минутах матча оформил пенальти.
Итальянский клуб вылетел из Лиги Европы, а Атлетик ждет победителя пары Фенербахче - Рейнджерс.
Статистика матча Атлетик - Рома 1/8 финала Лиги Европы
Атлетик - Рома 3:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 - Паредес (пенальти), 90+2
Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.02
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 23 - 5
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 9 - 2
Фолы: 11 - 4
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