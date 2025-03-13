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Капитан Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы

Бруну Фернандеш реализовал уже десять пенальти.
Вчера, 23:29
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы.

Манкунианцы сейчас принимают дома Реал Сосьедад в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Португальский хавбек дважды отличился в воротах испанского клуба, и оба раза с пенальти. Для Бруну эти 11-метровые стали девятым и десятым реализованными ударами с точки.

Уже девятый реализованный пенальти Фернандеша был рекордным, ранее ни один игрок не забивал больше пенальти в Лиге Европы.

На момент написания заметки в матче счет 2:1 в пользу Манчестер Юнайтед.

Ранее также Рома уступила Атлетику и вылетела из Лиги Европы.

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