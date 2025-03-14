Раньери - о вылете Ромы: Я не могу ни в чем винить игроков

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

Напомним, накануне Рома уступила Атлетику и покинула турнир. Почти весь матч "волки" играли в меньшинстве после красной карточки Матса Хуммельса.

Раньери заявил, что карточка была полностью заслуженный. А вылет, хоть и был обидным, однако он не может винить своих игроков, которые выложились по максимуму.

"Да, это была чистая красная карточка. Он потратил время впустую – он должен был отдать пас влево, но не сделал этого. Так бывает, он великий чемпион, но такое случается. Несмотря на это, я хочу поздравить команду, так как ребята оставались сплоченными в трудные моменты и сражались по максимуму.

Это досадно, потому что мы чувствовали себя хорошо и были уверены, что сможем провести отличный матч. Все может складываться по-разному, но я не могу ни в чем винить игроков. Они провели фантастическую игру в очень сложной ситуации.

Наша цель – всегда выкладываться по максимуму. Мы по-прежнему в числе лучших команд, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поднять Рому как можно выше. Я говорил это в начале своего пути в ноябре и продолжаю повторять: я никогда не сдаюсь. Я всегда хочу лучшего, я требую этого от себя и прошу того же от игроков", - рассказал Раньери после матча.

Ранее также Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм прошли в четвертьфинал.

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