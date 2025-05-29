Известно, в каком раунде Шахтер начнет свое выступление в Лиге Европы
"Горняки" должны будут сыграть первые еврокубковые матчи в июле.
Донецкий Шахтер стал бронзовым призером чемпионата Украины и выиграл Кубок Украины по итогу сезона-2024/25.
"Горняки" получили право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.
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Шахтер начнет свой путь в отборе с первого раунда. Это стало известно после победы Риеки над Славеном Белупо в Кубке Хорватии. В общий этап турнира попало загребское Динамо.
Потенциальные соперники Шахтера в первом раунде квалификации Лиги Европы:
- Хеккен (Швеция)
- Пакш (Венгрия)
- Левски София (Болгария)
- Ильвес (Финляндия)
- Актобе (Казахстан)
- Приштина (Косово)
- Победитель Кубка Азербайджана
Матчи первого раунда квалификации Лиги Европы пройдет в июле.
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