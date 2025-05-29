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Футбол

Известно, в каком раунде Шахтер начнет свое выступление в Лиге Европы

"Горняки" должны будут сыграть первые еврокубковые матчи в июле.
29 мая, 21:54       Автор: Митя Шитко
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер стал бронзовым призером чемпионата Украины и выиграл Кубок Украины по итогу сезона-2024/25.

"Горняки" получили право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

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Шахтер начнет свой путь в отборе с первого раунда. Это стало известно после победы Риеки над Славеном Белупо в Кубке Хорватии. В общий этап турнира попало загребское Динамо.

Потенциальные соперники Шахтера в первом раунде квалификации Лиги Европы:

  • Хеккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски София (Болгария)
  • Ильвес (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)
  • Победитель Кубка Азербайджана 

Матчи первого раунда квалификации Лиги Европы пройдет в июле.

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