Известно, в каком раунде Шахтер начнет свое выступление в Лиге Европы

"Горняки" должны будут сыграть первые еврокубковые матчи в июле.

Донецкий Шахтер стал бронзовым призером чемпионата Украины и выиграл Кубок Украины по итогу сезона-2024/25.

"Горняки" получили право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

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Шахтер начнет свой путь в отборе с первого раунда. Это стало известно после победы Риеки над Славеном Белупо в Кубке Хорватии. В общий этап турнира попало загребское Динамо.

Потенциальные соперники Шахтера в первом раунде квалификации Лиги Европы:

Хеккен (Швеция)

Пакш (Венгрия)

Левски София (Болгария)

Ильвес (Финляндия)

Актобе (Казахстан)

Приштина (Косово)

Победитель Кубка Азербайджана

Матчи первого раунда квалификации Лиги Европы пройдет в июле.

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