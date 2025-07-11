УЕФА не впустил обладателя Кубка Англии в Лигу Европы

УЕФА принял решение относительно участия лондонского Кристал Пэлас в Лиге Европы. Сезон 2025/26 турнира состоится без "орлов", сообщает официальный сайт организации.

Функционеры решили, что Пэлас и французский Лион имеют общих владельцев. Поскольку оба клуба попали в турнир, то лишними оказались "орлы". В то же время УЕФА разрешил лондонцам сыграть в Лиге конференций.

В предыдущем сезоне Кристал Пэлас завоевал премьерный Кубок Англии. Подопечные Оливера Гласнера дебютируют на европейской арене в этом году.

Напомним, донецкий Шахтер разбил финский Ильвес в квалификации Лиги Европы.

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