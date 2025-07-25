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Футбол

Неймар вдохновил Шахтер на победу над Бешикташем

Звездный бразилец своеобразно приложился к успеху "горняков".
Сегодня, 18:55       Автор: Антон Федорцив
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Донецкий Шахтер одолел стамбульский Бешикташ (4:2) в квалификации Лиги Европы. Нападающий бразильского Сантоса Неймар мотивировал легионеров украинского гранда перед поединком, сообщает Play Spor.

Лучшему бомбардиру в истории сборной Бразилии позвонил наставник "горняков" Арда Туран. Он попросил бывшего одноклубника пообщаться с Алиссоном, Кевином и Эгиналдо. Мотивация Неймара, очевидно, сработала.

Трио бразильцев приняло участие во всех голах Шахтера. Кевин оформил дубль против "черных орлов", а Алиссон забил один мяч и отдал две результативные передачи. Эгиналдо же отметился еще одним голом.

Напомним, ранее Туран проанализировал победу "горняков" над Бешикташем.

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