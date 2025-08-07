Панатинаикос - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинского клуба в еврокубковом турнире.

В четверг, 7 августа, Шахтер проведет поединок в еврокубковом сезоне-2025/26.

Соперником в третьем отборочном раунде Лиги Европы станет представитель Греции - Панатинаикос.

Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в Греции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Панатинаикос - Шахтер

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис Киевстар ТВ. Также матч покажет канал УПЛ ТВ, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Отметим, что Шахтер в нынешней еврокубковой компании уже прошел Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0).

Победитель противостояния Панатинаикос - Шахтер сыграет против Самсунспора из Турции.

