Панатинаикос - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 7 августа, Шахтер проведет поединок в еврокубковом сезоне-2025/26.
Соперником в третьем отборочном раунде Лиги Европы станет представитель Греции - Панатинаикос.
Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в Греции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Панатинаикос - Шахтер
На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис Киевстар ТВ. Также матч покажет канал УПЛ ТВ, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Отметим, что Шахтер в нынешней еврокубковой компании уже прошел Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0).
Победитель противостояния Панатинаикос - Шахтер сыграет против Самсунспора из Турции.
