iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Панатинаикос - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинского клуба в еврокубковом турнире.
Сегодня, 11:40       Автор: Митя Шитко
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 7 августа, Шахтер проведет поединок в еврокубковом сезоне-2025/26.

Соперником в третьем отборочном раунде Лиги Европы станет представитель Греции - Панатинаикос.

Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в Греции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Читай также: Полесье получило потенциального соперника в Лиге конференций

Смотреть онлайн-трансляцию матча Панатинаикос - Шахтер

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис Киевстар ТВ. Также матч покажет канал УПЛ ТВ, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Отметим, что Шахтер в нынешней еврокубковой компании уже прошел Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0).

Победитель противостояния Панатинаикос - Шахтер сыграет против Самсунспора из Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Колапинто может лишиться места в Альпин Колапинто может лишиться места в Альпин
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу "Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
Европа12:45
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ
Бокс12:42
"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт
Европа12:25
Байер нацелился на молодого таланта Монако
Лига Европы12:12
Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK