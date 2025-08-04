Полесье получило потенциального соперника в Лиге конференций

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций. Житомирское Полесье узнало следующего соперника.

Если подопечные Руслана Ротаня пройдут венгерский Пакш, то встретятся с итальянской Фиорентиной. "Фиалки" начнут выступления в еврокубках на этой стадии турнира. Поединки плей-офф отбора запланированы на 21 августа и 28 августа.

Донецкий Шахтер в случае неудачи против афинского Панатинаикоса тоже окажется в последнем раунде квалификации Лиги конференций. Там "горняки" могут встретиться с худшим в противостоянии нидерландского Утрехта и швейцарского Серветта.

К слову, ранее Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы.

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