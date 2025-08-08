"Зачем VAR вообще существует": Туран высказался про травму Эгиналду
Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался про матч с Панатинаикосом (0:0) в первой игре третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Специалист раскритиковал работу арбитров VAR, которые не зафиксировали нарушение против Эгиналду, который получил травму и был заменен.
"Есть разница между тем, чтобы просто судить, и тем, чтобы чувствовать игру. Если футболист бежит со скоростью 30 км/ч и его толкают в спину, в первую очередь возникает вопрос о здоровье этого игрока. Если VAR не для таких моментов, то я не знаю, зачем он вообще нужен. Конечно, оценивать работу арбитра или VAR не наше дело, но я потерял игрока, Эгиналду, и мне очень грустно из-за этого. И сейчас ни УЕФА, ни арбитр ничем не могут помочь.
Если есть несправедливость в жизни, я всегда считаю, что об этом нужно говорить открыто. Поэтому я не принимаю этого. Я потерял игрока и не знаю, на какое время. Это был стопроцентный пенальти, как по мне. У рефери и арбитра VAR есть какие-то объяснения. Я говорил с судьей и не понял, что именно он имел в виду".
Ответный матч состоится 14 августа.
