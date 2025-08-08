iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Зачем VAR вообще существует": Туран высказался про травму Эгиналду

Наставник "горняков" возмущен, что арбитры не увидели фол против бразильца, который в итоге был заменен.
Сегодня, 08:34       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / ФК Шахтер Донецк
Арда Туран / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался про матч с Панатинаикосом (0:0) в первой игре третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Специалист раскритиковал работу арбитров VAR, которые не зафиксировали нарушение против Эгиналду, который получил травму и был заменен.

Читай также: "Очень доволен, как команда билась": Туран оценил ничью Шахтера с Панатинаикосом

"Есть разница между тем, чтобы просто судить, и тем, чтобы чувствовать игру. Если футболист бежит со скоростью 30 км/ч и его толкают в спину, в первую очередь возникает вопрос о здоровье этого игрока. Если VAR не для таких моментов, то я не знаю, зачем он вообще нужен. Конечно, оценивать работу арбитра или VAR не наше дело, но я потерял игрока, Эгиналду, и мне очень грустно из-за этого. И сейчас ни УЕФА, ни арбитр ничем не могут помочь.

Если есть несправедливость в жизни, я всегда считаю, что об этом нужно говорить открыто. Поэтому я не принимаю этого. Я потерял игрока и не знаю, на какое время. Это был стопроцентный пенальти, как по мне. У рефери и арбитра VAR есть какие-то объяснения. Я говорил с судьей и не понял, что именно он имел в виду".

Ответный матч состоится 14 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Шахтер Донецк

Статьи по теме

Именитый немецкий защитник проведет прощальный матч за Боруссию Дортмунд Именитый немецкий защитник проведет прощальный матч за Боруссию Дортмунд
Итаума признался, готов ли он к бою против Усика Итаума признался, готов ли он к бою против Усика
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ
Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рух, Полтава - Верес и матч в Первой лиге Украины
просмотров

Последние новости

Европа10:52
Именитый немецкий защитник проведет прощальный матч за Боруссию Дортмунд
Бокс10:35
Итаума признался, готов ли он к бою против Усика
Украина10:10
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ
Европа09:55
Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП
Бокс09:50
Лапин назвал бой, который нереально организовать для Усика
Украина09:20
УПЛ: Полтава - Верес, Рух - Динамо откроют второй тур
Бокс08:59
Дюбуа отстранен от бокса после поражения от Усика
Лига Европы08:34
"Зачем VAR вообще существует": Туран высказался про травму Эгиналду
Европа08:10
Футбол сегодня: Динамо - Рух, Полтава - Верес и матч в Первой лиге Украины
Бокс07:50
Пакьяо рассказал, когда проведет следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK