Довбик получил высокую оценку от WhoScored

В четверг в рамках Лиги Европы прошёл матч Ромы против Рейнджерса, который закончился победой римской команды со счётом 2:0.

Украинский форвард "волков" Артём Довбик вышел в стартовом составе и провёл на поле 86 минут.

За это время нападающий выполнил 100% точных передач, сделал 27 касаний мяча, 6 из которых были неудачными, совершил 19 точных длинных передач из 19 (100%), отдал 4 ключевых паса, выполнил 1 отбор, допустил 5 потерь мяча, совершил 2 фола и один раз попал в офсайд.

Также на счету украинца одно выигранное единоборство из трёх. Кроме того, Артём отметился одной голевой передачей.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Довбику оценки 7,2 и 6,1 балла соответственно.

