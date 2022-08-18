Днепр-1 - АЕК Ларнака: видео онлайн-трансляция матча
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В четверг, 18 августа, в рамках первого матча отборочного раунда плей-офф Лиги Европы Днепр-1 сыграет с АЕК Ларнака (Кипр).
Команды поборются за право сыграть на групповом этапе еврокубкового турнира.
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Матч состоится в Словакии, в городе Кошице, поскольку из-за полномасштабного российского вторжения в Украину Днепр-1 не может проводить матчи в родном городе и вообще на территории Украины.
Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи Днепр-1 - АЕК Ларнака:
Отметим, что на ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.