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Днепр-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча

Команды встретятся в матче плей-офф раунда отбора Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния с текстовой онлайн-трансляцией на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:42
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1
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В четверг, 18 августа, в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы сезона-2022/23 Днепр-1 встретится с киприотским АЕКом.

Матч состоится в Словакии, в городе Кошице, поскольку из-за полномасштабного российского вторжения в Украину Днепр-1 не может проводить матчи в родном городе и вообще на территории Украины.

Стартовый свисток главный рефери поединка дасть в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 - АЕК Ларнака

Будет доступна в этой новости 17 августа, начиная с 21:00 по Киеву.

Если же вы предпочитаете видео онлайн-трансляцию поединка, то узнать где смотреть матч Днепр-1 - АЕК Ларнака можно у нас на сайте. 

Стоит сказать, что по мнению экспертов, в первом матче именно Днепр-1 является фаворитом, хотя и минимальным.

Последние матчи

К сожалению, уже девять месяцев Днепр-1 не проводил официальных матчей из-за военных действий на территории нашей страны. В последнее время команда Александра Кучера проводит только товарищеские встречи. С новым тренером было сыграно три спарринга.

  • 29.07 / СК Днепр-1 – Полет (Хорватия) 2:0
  • 02.08 / СК Днепр-1 - Белтинцы (Словения) 3:0
  • 10.08 / СК Днепр-1 – Вараджин (Хорватия) 3:3

Другое дело у АЕКа, который уже только в еврокубках нынешнего сезона отыграл четыре матча. Киприоты стартовали с Лиги чемпионов и вылетели там в первом же раунде, уступив Мидтьюлланду, а в квалификации Лиги Европы обыграли сербский Партизан.

  • 19.07 / Мидтьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
  • 26.07 / АЕК Ларнака - Мидтьюлланд 1:1 (по пенальти)
  • 04.08 / АЕК Ларнака - Партизан 2:1
  • 11.08 / Партизан - АЕК Ларнака 2:2

Победитель противостояния между Днепр-1 и АЕК попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда - в групповой раунд Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Днепр-1
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