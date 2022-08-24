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Динамо сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Киевляне будут сеяными либо в первой, либо во второй корзине.
Сегодня, 00:29
ФК Динамо Киев / Getty Images
ФК Динамо Киев / Getty Images
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Во вторник, 23 августа, Динамо проиграло свой второй матч в квалификации ЛЧ против Бенфики.

После домашнего поражения 0:2 киевляне на выезде уступили 0:3 и с общим счетом 0:5 вылетели из турнира.

Тем не менее, Динамо обеспечило себе место в группе Лиги Европы. Во время жеребьевки "бело-синие" будут сеяными либо в первой, либо во второй корзине.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23 состоится в пятницу, 26 августа.

На ISPORT также доступно видео голов матча Бенфика - Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев
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