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Венгерская бригада арбитров обслужит матч Фенербахче - Динамо

Стал известен главный судья ближайшей игры киевского клуба.
Сегодня, 17:15
Тамаш Богнар / Getty Images
Тамаш Богнар / Getty Images
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Судейский комитет УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы Фенербахче - Динамо.

Арбитры в поле – из Венгрии, арбитры VAR - из Германии.  Главный судья - 43-летний Тамаш Богнар, являющийся арбитром FIFA с 2009 года.

Ассистенты - Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертый арбитр - Адам Фаркаш.

Видеопомощник рефери - Паскаль Мюллер. Ассистент видеопомощника рефери - Маркус Зинн.

Напомним, матч Фенербахче - Динамо, состоится в четверг, 8 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи турецкого и киевского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы фенербахче Динамо Киев
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