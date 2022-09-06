Венгерская бригада арбитров обслужит матч Фенербахче - Динамо
Стал известен главный судья ближайшей игры киевского клуба.
Судейский комитет УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы Фенербахче - Динамо.
Арбитры в поле – из Венгрии, арбитры VAR - из Германии. Главный судья - 43-летний Тамаш Богнар, являющийся арбитром FIFA с 2009 года.
Ассистенты - Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертый арбитр - Адам Фаркаш.
Видеопомощник рефери - Паскаль Мюллер. Ассистент видеопомощника рефери - Маркус Зинн.
Напомним, матч Фенербахче - Динамо, состоится в четверг, 8 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи турецкого и киевского клуба.