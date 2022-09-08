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Гармаш и Бурда - в старте Динамо на игру против Фенербахче

Команды определились со стартовыми составами на первый поединок группы В.
Сегодня, 19:05
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images
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В четверг, 8 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сойдутся старые знакомые - Фенербахче примет на своем поле киевское Динамо.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу удивил с выбором стартовой одиннадцатки, решив выпустить с первых минут Никиту Бурду, который не выходил в старте с июля 2020 года. Причины, по которым в заявке на матч нет Ильи Забарного, остаются неизвестными. 

Также нельзя не отметить появление в основе "нападающего" Дениса Гармаша, а на скамейке появится новичок "киевлян" Кахим Перрис.

Фенербахче: Баиндир - Кадиоглу, Энрике, Салай, Перес - Росси, Аран, Креспу, Алиоски - Жоау Педру, Кинг.

Запасные: Эгрибаят, Гулер, Юкшек, Азиз, Батшуаи, Валенсия, Зайц, Кахведжи, Линкольн, Мор, Осаи,Сэмюэл, Яндаш.

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак - Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Буяльский - Гармаш.

Запасные: Игнатенко, Бойко, Андриевский, Боль, Вивчаренко, Караваев, Кравченко, Перрис, Тымчик, Царенко, Шепелев, Яцык.

Матч Фенербахче - Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени. Напомним, что следить за событиями встречи можно на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина лига европы фенербахче Динамо Киев
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