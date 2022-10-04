Испанская бригада арбитров рассудит матч Ренн - Динамо
Хосе Санчес - главный арбитр встречи.
Стала известна бригада арбитров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы Ренн - Динамо.
Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом. 39-летнему судье будут помогать Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо. Четвертым арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.
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На VAR будут сидеть Алехандро Эрнандес и его помощник из Португалии Тьягу Мартинш.
Напомним, матч Ренн - Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.