Ренн - Динамо: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

В четверг, 6 октября, во Франции пройдет игра третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское Динамо сыграет против Ренна.

Команды по разному начали групповой этап: французы за два матча набрали четыре очка, а команда Мирчи Луческу пока что не может похвастаться набранными баллами.

Ренн - Динамо

Четверг, 6 октября, 22:00

Стад де ла Рут де Лорьян, Ренн (Франция).

Арбитр - Хосе Санчес (Испания)

Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Последние результаты команд

Несмотря на две победы в трех последних матчах, качество игры киевлян оставляет желать не то, что лучшего, а намного лучшего. Две минимальные победы над далеко не самыми сильными оппонентами (Львов и Минай).

При этом в промежутке побед затесалось минимальное поражение от АЕКа из Ларнаки, которое сильно подставило Динамо в плане турнирных ожиданий - на проигрыш команде из Кипра никто не рассчитывал.

У французов все куда лучше. В чемпионате команда Бруно Женезио чередует победные результаты с ничейными. А в прошлом туре Лиги Европы она только в меньшинстве в добавленное время упустила победу над Фенербахче.

Команда любит играть от себя, владея мячом большую часть игрового времени. С большой долей вероятности то же самое будет происходить и в матче с Динамо - да и Мирча Луческу, скорее всего, будет не против такого развития событий.

Кадровые новости

В игре с Фенербахче Динамо потеряло сразу несколько исполнителей: Николай Шапаренко порвал крестообразную связку, а потому в ближайшие полгода мы его не увидим, а Георгий Бущан травмировал мениск и в обеих встречах с Ренном он будет недоступен.

Но есть и хорошая новость. Денис Попов сможет принять участие в поединке, он уже выходил в старте против Миная. К тому же команду недавно пополнил нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк, который намерен доказать, что его не зря приобрели.

Главная потеря Ренна - его капитан Амари Траоре. Это именно он был удален в игре с Фенербахче, чем вдвойне подставил свою команду.

К тому же команде явно будут не помощники Вапмед Омари, Камальдин Сулемана, Баптист Сантамария и Шека - у каждого из них свои проблемы физического характера.

Ориентировочные составы

Ренн: Манданда - Мелинг, Родон, Теате, Трюффер - Угочукву, Те, Бурижо, Дуэ, Террье - Гуири.

Динамо: Бойко - Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Андриевский - Цыганков, Буяльский, Кабаев - Гармаш.

Прогноз

Согласно букмекерам, явным фаворитом данного противостояния является Ренн - Динамо имеет куда больший коэффициент на победный результат.

И, на самом деле, с ними трудно не согласиться. Учитывая все последние результаты обеих команд и, что более важно, то, как они его добывали, особых надежд на выездную победу Динамо как-то и нет.

"На этом уровне соперники не прощают ошибок", - Виктор Цыганков прекрасно понимает, что все свои индивидуальные ошибки киевляне должны свести к минимуму, иначе получим матч против АЕКа.

"Бело-синие", конечно, могут убежать в контратаку и забить, если их не подведет реализация, но в этом сезоне она их подводит слишком часто, хотя временами и с созданием реальных голевых моментов возникают проблемы.

Прогноз ISPORT: победа Ренна 2:0.