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Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов испано-итальянского противостояния.
Вчера, 22:41
Бетис - Рома / Getty Images
Бетис - Рома / Getty Images
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В четверг, 13 октября на стадионе Бенито Вильямарин в рамках очередного тура группы С Лиги Европы сошлись испанский Бетис и итальянская Рома. Встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

Команды распределили голы по таймам. В первом отличился игрок хозяев поля Серхио Каналес, а во втором настала очередь забивать Андреа Белотти.

В следствие подобного результата Бетис забронировал себе место в плей-офф еврокубка.

Обзор матча:

Бетис - Рома 1:1
Голы: Каналес, 34 - Белотти, 53.

Бетис: Браво - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Морено, 86) - Акуку, Гуардадо (Карвалью, 80), Родри, Каналес (Родригес, 80), Хоакин (Луис Энрике, 69) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 69).

Рома: Патрисиу - Залевски, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола (Винья, 71) - Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 88), Матич (Камара, 46) - Абрахам, Белотти (Бове, 76).

Предупреждения: Гуардадо, Хоакин, Миранда, Родри - Матич, Манчини, Камара.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Реал Бетис
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