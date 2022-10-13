Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
В четверг, 13 октября на стадионе Бенито Вильямарин в рамках очередного тура группы С Лиги Европы сошлись испанский Бетис и итальянская Рома. Встреча завершилась ничейным результатом 1:1.
Команды распределили голы по таймам. В первом отличился игрок хозяев поля Серхио Каналес, а во втором настала очередь забивать Андреа Белотти.
В следствие подобного результата Бетис забронировал себе место в плей-офф еврокубка.
Обзор матча:
Бетис - Рома 1:1
Голы: Каналес, 34 - Белотти, 53.
Бетис: Браво - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Морено, 86) - Акуку, Гуардадо (Карвалью, 80), Родри, Каналес (Родригес, 80), Хоакин (Луис Энрике, 69) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 69).
Рома: Патрисиу - Залевски, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола (Винья, 71) - Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 88), Матич (Камара, 46) - Абрахам, Белотти (Бове, 76).
Предупреждения: Гуардадо, Хоакин, Миранда, Родри - Матич, Манчини, Камара.
Источник: MEGOGO