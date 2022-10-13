Буде-Глимт - Арсенал 0:1 Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В четверг, 13 октября, в рамках 4 тура Лиги Европы Буде-Глимт встречался с Арсеналом. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил вингер лондонцев Букайо Сака. Англичанин отметится на 24-й минуте матча.
Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал данную игру из-за травмы.
Буде-Глимт - Арсенал 0:1
Голы: Сака, 24
Буде-Глимт: Гайкин - Сампстед, Лоде, Гейбротен, Уэмбангомо - Ветлесен, Берг, Сальтнес - Сольбаккен, Эспейор, Пеллегрино
Арсенал: Тернер - Уайт, Холдинг, Салиба - Нельсон, Локонга, Эдегор, Терни, Виейра - Нкетиа, Сака
Предупреждения: Ветлесен, 66 - Сака, 30
Источник: MEGOGO