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Арсенал - ПСВ 1:0 Видео гола матча 20.10.2022 Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео гола, который принес "канонирам" победу в очередной игре турнира.
Вчера, 23:50
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images
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В четверг, 20 октября, состоялся перенесенный матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором лондонский Арсенал обыграл ПСВ из Эйндховена со счетом 1:0.

Гол, который решил исход поединка, оформил Гранит Джака на 71-й минуте. Это позволило команде Микеля Артеты гарантировать себе место в плей-оф турнира.

Обзор матча

Арсенал - ПСВ 1:0
Гол: Джака, 71.

Арсенал: Тернер - Томиясу (Уайт, 76), Холдинг, Габриєль, Тирни - Сака (Нельсон, 85), Локонга (Парти, 67), Джака, Виейра (Эдегор, 67) - Нкетиа, Жезус (Мартинелли, 76).

ПСВ: Бенитес - Мвене, Рамалью, Обиспо, Макс (Тезе, 65) - Сангаре, Гутьеррес, Симмонс (Ледесма, 90+1), Верман (Де Йонг, 77), Гакпо - Тил (Мадуеке, 65).

Предупреждения: Джака, Тирни, Эдегор - Гутьеррес.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Арсенал Лондон
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