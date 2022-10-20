Арсенал - ПСВ 1:0 Видео гола матча 20.10.2022 Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео гола, который принес "канонирам" победу в очередной игре турнира.

В четверг, 20 октября, состоялся перенесенный матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором лондонский Арсенал обыграл ПСВ из Эйндховена со счетом 1:0.

Гол, который решил исход поединка, оформил Гранит Джака на 71-й минуте. Это позволило команде Микеля Артеты гарантировать себе место в плей-оф турнира.

Обзор матча

Арсенал - ПСВ 1:0

Гол: Джака, 71.

Арсенал: Тернер - Томиясу (Уайт, 76), Холдинг, Габриєль, Тирни - Сака (Нельсон, 85), Локонга (Парти, 67), Джака, Виейра (Эдегор, 67) - Нкетиа, Жезус (Мартинелли, 76).

ПСВ: Бенитес - Мвене, Рамалью, Обиспо, Макс (Тезе, 65) - Сангаре, Гутьеррес, Симмонс (Ледесма, 90+1), Верман (Де Йонг, 77), Гакпо - Тил (Мадуеке, 65).

Предупреждения: Джака, Тирни, Эдегор - Гутьеррес.

Источник: MEGOGO