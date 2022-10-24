iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

АЕК Ларнака - Динамо: онлайн трансляция матча 27.10.2022 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 18:07
Динамо - АЕК Ларнака / ФК Динамо Киев
Динамо - АЕК Ларнака / ФК Динамо Киев
0 0 0

В четверг, 27 октября, на Кипре состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором АЕК Ларнака будет принимать в гостях киевское Динамо.

Встреча пройдет на стадионе АЕК Арена, который также назван в честь Георгиоса Карапатакиса, отца президента клуба. Стартовый свисток поединка АЕК Ларнака - Динамо Киев запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Это будет решающий поединок для "бело-синих", если они хотят продолжить выступления в еврокубках будущей весной.

Команда Мирчи Луческу обязана побеждать, чтобы остаться в борьбе за место в Лиге конференций. В ином исходе украинский коллектив потеряет все шансы на участие в еврокубках.

Смотреть онлайн трансляцию матча АЕК Ларнака - Динамо

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция поединка. Трансляция матча АЕК Ларнака - Динамо Киев будет доступна в этой новости 27 октября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги Европы между АЕКом и Динамо покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Предыдущая встреча этих двух команд оставила горькое послевкусие для украинских болельщиков. Киприоты добыли минимальную победу, благодаря голу Адама Дьюрчо, который прекрасным ударом исполнил штрафной.

Это был результат, на который никто не рассчитывал, так как до матча киевляне считались явными фаворитами, даже несмотря на все свои проблемы в чемпионате Украины. Однако все произошло совсем наоборот.

После четырех сыгранных туров Динамо занимает последнее место группы В - подопечные Мирчи Луческу проиграли все свои матчи, не продемонстрировав при этом игры, достойной победного результата.

АЕК идет третьим, имея в активе три очка как раз-таки за победу над киевлянами.  Чтобы претендовать на место в Лиге конференций, "бело-синим" необходимо побеждать с разницей, желательно, в два гола, чтобы не доводить потом определение участника турнира путем подсчета дополнительных показателей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев аек ларнака
0 0 0

Статьи по теме

АЕК Ларнака - Динамо: прогноз на матч 27.10.2022 Лиги Европы АЕК Ларнака - Динамо: прогноз на матч 27.10.2022 Лиги Европы
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
"GO AWAY": киевский паб презентовал лимитированное пиво в честь будущей отставки Луческу "GO AWAY": киевский паб презентовал лимитированное пиво в честь будущей отставки Луческу
Козловский: Лучи считает, что Украина - тундра, а ее жители - аборигены Козловский: Лучи считает, что Украина - тундра, а ее жители - аборигены
Помочь журналистам

Видео

Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022
Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

Лига Европы18:53
АЕК Ларнака - Динамо: прогноз на матч 27.10.2022 Лиги Европы
Украина18:52
Козловский: Лучи считает, что Украина - тундра, а ее жители - аборигены
Футбол18:25
Козловский: УАФ - преступная организация, которой руководит пахан Павелко
Лига Европы18:07
АЕК Ларнака - Динамо: онлайн трансляция матча 27.10.2022 Лиги Европы
Украина17:49
Козловский: Я был вынужден покинуть пост президента Руха
Европа17:23
Рибери: Мне необходима операция, чтобы просто продолжить нормальную жизнь
Украина16:58
Кривбасс одержал первую победу в сезоне, обыграв Ингулец
Лига Чемпионов16:30
Степаненко: Важно, чтобы все знали о том, что происходит в Украине
НБА16:00
ТОП-10 моментов игрового дня НБА
Игровые15:50
Плей-офф MLB: Филадельфия и Хьюстон стали участниками Мировой Серии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK