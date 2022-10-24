АЕК Ларнака - Динамо: онлайн трансляция матча 27.10.2022 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 27 октября, на Кипре состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором АЕК Ларнака будет принимать в гостях киевское Динамо.

Встреча пройдет на стадионе АЕК Арена, который также назван в честь Георгиоса Карапатакиса, отца президента клуба. Стартовый свисток поединка АЕК Ларнака - Динамо Киев запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Это будет решающий поединок для "бело-синих", если они хотят продолжить выступления в еврокубках будущей весной.

Команда Мирчи Луческу обязана побеждать, чтобы остаться в борьбе за место в Лиге конференций. В ином исходе украинский коллектив потеряет все шансы на участие в еврокубках.

Смотреть онлайн трансляцию матча АЕК Ларнака - Динамо

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция поединка. Трансляция матча АЕК Ларнака - Динамо Киев будет доступна в этой новости 27 октября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги Европы между АЕКом и Динамо покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Предыдущая встреча этих двух команд оставила горькое послевкусие для украинских болельщиков. Киприоты добыли минимальную победу, благодаря голу Адама Дьюрчо, который прекрасным ударом исполнил штрафной.

Это был результат, на который никто не рассчитывал, так как до матча киевляне считались явными фаворитами, даже несмотря на все свои проблемы в чемпионате Украины. Однако все произошло совсем наоборот.

После четырех сыгранных туров Динамо занимает последнее место группы В - подопечные Мирчи Луческу проиграли все свои матчи, не продемонстрировав при этом игры, достойной победного результата.

АЕК идет третьим, имея в активе три очка как раз-таки за победу над киевлянами. Чтобы претендовать на место в Лиге конференций, "бело-синим" необходимо побеждать с разницей, желательно, в два гола, чтобы не доводить потом определение участника турнира путем подсчета дополнительных показателей.