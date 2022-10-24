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АЕК Ларнака - Динамо: прогноз на матч 27.10.2022 Лиги Европы

Команды встретятся в пятом туре группового этапа Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 18:53
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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В четверг, 27 октября, на Кипре в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23 состоится матч между АЕКом Ларнака и киевским Динамо.

Поединок двух команд, которые ведут борьбу между собой за право сыграть весной в плей-офф Лиги конференций, пройдет на АЕК Арене, которая также именуется стадионом Георгиоса Карапатакиса. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч пятого тура Лиги Европы АЕК Ларнака - Динамо

Несмотря на все свои неудачи в нынешнем сезоне, именно команда Мирчи Луческу, по мнению аналитиков и экспертов, является фаворитом данного противостояния. 

Прогноз букмекеров на матч АЕК Ларнака - Динамо

- победа АЕКа: 3,2
- ничья: 3,3
- победа Динамо: 2,28

По мнению букмекеров, в матче не стоит ожидать более двух голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Динамо победит и тотал меньше 2,5" с коэффициентом 4,4.

При этом, судя по коэффициентам на голы обеих команд и результат встречи, букмекеры верят, что наиболее вероятным результатом игры станет ничья. Если вы уверены в защите киевлян или отсутствии их бомбардирских способностей, есть исход "обе забьют - нет" за 1,82.

Статистика противостояния АЕК Ларнака - Динамо

Противостояние киприотов и киевлян "очень богатое" на поединки - так уж получилось, что этой осенью коллективы провели первую игру друг с другом.

Поэтому с небольшой иронией можно констатировать тот факт, что АЕК является лидером данного противостояния Кипра и Украины.

АЕК Ларнака - Динамо
1 Победы 0
1 Голы 0

Единственная игра команд состоялась 15 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Тогда исход встречи решил один-единственный удар со штрафного удара в исполнении Адама Дьюрчо.

Динамо – АЕК Ларнака 0:1
Гол: Дьюрчо, 8

Динамо: Бойко — Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Сирота, Дубинчак — Буяльский, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68) — Цыганков, Гармаш (Беседин, 46), Кабаев (Ванат, 84).

АЕК Ларнака: Пирич - Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия - Понс (Наум, 73), Мамас (Оер, 64) - Дьюрчо (Энглеза, 77), Тричковские (Луиш Густаву, 64), Альтман - Олатунджи (Рафа Лопес, 73).

На неделе киевское Динамо провело матч девятого тура чемпионата Украины. "Бело-синие" на своем поле не сумели обыграть полтавскую Ворсклу - ничья 1:1. После семи сыгранных туров киевляне занимают восьмое место УПЛ с десятью очками в активе.

В то же самое время киприоты подходят к будущей игре в плохом настроении после минимального поражения АПОЭЛу в чемпионате Кипра. Сыграв восемь туров, коллектив из Ларнаки идет пятым, заработав 13 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев аек ларнака
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